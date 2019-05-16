معرض تفاعلي يأخذ زواره بجولة في أول فيلم أنيميشن سعودي

ترعى الهيئة العامة للترفيه المعرض التفاعلي الأول من نوعه لفيلم "بلال"، الذي سيقام بالمدينة المنورة في الفترة من (12_19) رمضان بجوار العالية مول.

ويعتبر "بلال" الفيلم السعودي الأول من نوعه في المنطقة، فهو أول عمل أنيميشن سعودي من إنتاج شركة "بارجون انترنيمنت" للمنتج أيمن جمال.

كما سيقدم لأول مرة كمعرض تفاعلي، حيث يقام فيه صناعة محتوى سعودي يصدر للعالم، وصمم ليأخذ الزوار في جولة تفاعلية في أحداث "بلال".

ويضم المعرض الكثير من الفعاليات المثيرة والعروض ثلاثية الأبعاد والأنشطة الترفيهية، حيث تستغرق الجولة حوالي 45 دقيقة، تمنح الزوار تجربة ثرية وملهمة موجهة لجيل الشباب.

ويبدأ بعرض قصير لـ"بلال" بتقنية النظارات ثلاثية الأبعاد، حيث يعيش الزوار معركة "بدر" لمدة 20 دقيقة، ثم يتوجهون إلى ركن "الهولوغرام" التفاعلي، حيث يروى فيها السيرة الذاتية لشخصيات "بلال" بصورة ثلاثية الأبعاد.

كذلك يشمل المعرض مسرحاً للظل المتحرك صمم فيه الفنانون رحلة "بلال" في عرض مدته 20 دقيقة، لينتقل بعدها الزوار إلى "ركن الحكواتي"، وهو ركن يجمع الأطفال للاستماع إلى الحكواتي، الذي سيقص عليهم العديد من القصص ويتفاعل معهم بطرح الأسئلة.

ويضم ركن ألعاب الواقع الافتراضي، التي تشمل 11 دقيقة من اللعب، لينتقل بعدها الزوار إلى ركن مسابقة "الواقع من الخيال"، والتي يقام فيها عرض سلسلة من الحقائق والمعلومات عن الفيلم على شاشات تفاعلية، ويتم إتاحة الفرصة للزوار بالمشاركة والفوز بالجوائز.

ويشمل المعرض أيضاً عدة أركان خاصة بالأطفال، ويحتوي على خيمة للضيافة الرمضانية، وسوق التراث القديم والهدايا التذكارية. كل ذلك وأكثر في أجواء وديكورات مستوحاة من "بلال".