السعودية.. أرامكو تعيد تشغيل خط أنابيب استهدفها الحوثي

استأنفت السعودية الخميس ضخّ النفط في خط أنابيب رئيسي بعد يومين من استهدافه بواسطة طائرات مسيّرة في هجوم تبنّاه الانقلابيون الحوثيون الذين تدعمهم إيران، بحسب ما أعلن مسؤول في شركة أرامكو لوكالة فرانس برس.

وقال المسؤول إنّ خطّ الأنابيب شرق - غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي "يعمل بالكامل".

وتصل قدرة خط الأنابيب إلى خمسة ملايين برميل يومياً وقد استهدف الثلاثاء بواسطة طائرات بدون طيّار، في هجوم تبنّاه الانقلابيون الحوثيون في اليمن ودفع بأرامكو لوقف ضخ النفط فيه.

وكان المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة في السعودية قد أعلن عن وقوع استهداف محدود لمحطتي الضخ البتروليتين التابعتين لشركة أرامكو، الثلاثاء.

من جانبه، قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، إن محطتي ضخ لخط الأنابيب شرق - غرب الذي ينقل النفط السعودي من حقول النفط بالمنطقة الشرقية إلى ميناء ينبع على الساحل الغربي، تعرضتا لهجوم من طائرات "درون" بدون طيار مفخخة، ونجم عن ذلك حريق في المحطة رقم 8، تمت السيطرة عليه بعد أن خلَّف أضراراً محدودة.