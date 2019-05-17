 جبال "حسمى" في تبوك.. جمال يتكلم

وثق سعودي عاشق للتصوير الضوئي، تضاريس تبوك شمال السعودية، ليخرج بحزمة من الصور الإبداعية التي تبرز جمال وادي "حسمى" الواقع ضمن مشروع "نيوم".

وشرح المصور فواز الحربي، في حديثه إلى "العربية.نت" عن مشاهداته الساحرة، التي أجبرته على توثيق لقطات من وادي ضم، وقال: "يتزين وادي ضم برماله وهضابه الساحرة، المائلة للحمرة في لونها، وأشجارها ذات الجمال، يعتبر وادي ضم من أشهر الأودية، وهو الأكبر على مستوى المنطقة، تتزين جنباته بأشجار التين البري والرتم والطلح وغيره من النباتات العطرية".

وأضاف: "وادي ضم يبعد عن تبوك حوالي 80 كلم، يكمن جماله بتلال الرمال شديدة الاحمرار، وفي جباله ذات الألوان الزاهية، حينما تنظر إليه كأنك ترى لوحة جميلة على صفحات تلك الصخور الحمراء، المكحلة بالسواد، لا تكاد تخلو زاوية من الزوايا من الكهوف العميقة، أو الصدوع الشاهقة، حتى إذا دنا الغروب على تلك الجبال والرمال الذهبية، يمكن رؤية مناظر ساحرة جاذبة للعودة إلى هذه المنطقة الهادئة التي لا يعرفها إلا قلة من هواة الجمال والهدوء.

وأشار الحربي: "يوجد في أطراف الوادي هجرة صغيرة تسمى (بجدة) وبها بيوت قليلة والقبيلة التي تسكنها هي (بني عطية) من قبائل الشمال، وهم أناس كرماء ويضرب بهم المثل في الطيب، ويخالطهم بعض المساعيد وهم من أهل مدين أصلاً".