عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية

استمع إلى أقدم تسجيل صوتي لأذان بالمسجد الحرام

المصدر: العربية.نت - محمد عبد اللطيف
المسجد الحرام
رابط مختصر

كشفت دارة الملك عبدالعزيز عن أقدم وثيقة صوتية لرفع الأذان من المسجد الحرام بمكة المكرمة، يرجع تاريخها إلى أكثر من 138 عاما.

ويعود التسجيل لعام 1302 للهجرة الموافق عام 1885 للميلاد، وسجله المستشرق الرحالة الهولندي، كريستيان سنوك هيرغروني، وهو محفوظ في جامعة لايدن بهولندا.

والرحالة هو مؤلف كتاب "مكة في أواخر القرن التاسع عشر"، وذكر فيه أنه قام بتسجيل عدة أصوات وتلاوة لسورة "الضحى" في مكة المكرمة خلال ذلك العام، ودوّن مشاهداته وملاحظاته عن مكة وجدة في ذلك الكتاب، واحتوى أيضا على صور لمؤذن الحرم الريس - وربما يكون صاحب الصوت في الأذان - والحكيم طبيب أهل مكة، ووقائع مهمة أخرى.

وعلق مهتم بتاريخ المسجد الحرام لـ "العربية.نت" على التسجيل، موضحاً أن اختلاف المقام الذي أدى عليه المؤذن عن المقامات الحالية، واللكنة في صوت المؤذن، وعدم تداخل أصوات مؤذنين آخرين مع صوت المؤذن، مع العلم أن الأذان كان يرفع من 7 منارات في وقت واحد، من خلال سبعة مؤذنين، وصعوبة تصعيد جهاز التسجيل - الذي كان ثقيلا دون شك - إلى المنارة، إضافة إلى جودة الصوت ووضوحه، كلها توحي بأن الأذان تمت تأديته للمستشرق بغرض التسجيل في غرفة خاصة، ومن المحتمل أن ذلك تم في مدينة جدة، وليس مكة المكرمة.

وتم الكشف سابقا عن تسجيل آخر لنفس المستشرق بذات العام، يعتبر هو الأقدم لتلاوة قرآنية من المسجد الحرام.

إقرأ أيضاً

اختيار المحرر

إعلانات

آخر الأخبار

الأكثر قراءة