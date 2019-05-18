استمع إلى أقدم تسجيل صوتي لأذان بالمسجد الحرام

كشفت دارة الملك عبدالعزيز عن أقدم وثيقة صوتية لرفع الأذان من المسجد الحرام بمكة المكرمة، يرجع تاريخها إلى أكثر من 138 عاما.

ويعود التسجيل لعام 1302 للهجرة الموافق عام 1885 للميلاد، وسجله المستشرق الرحالة الهولندي، كريستيان سنوك هيرغروني، وهو محفوظ في جامعة لايدن بهولندا.

والرحالة هو مؤلف كتاب "مكة في أواخر القرن التاسع عشر"، وذكر فيه أنه قام بتسجيل عدة أصوات وتلاوة لسورة "الضحى" في مكة المكرمة خلال ذلك العام، ودوّن مشاهداته وملاحظاته عن مكة وجدة في ذلك الكتاب، واحتوى أيضا على صور لمؤذن الحرم الريس - وربما يكون صاحب الصوت في الأذان - والحكيم طبيب أهل مكة، ووقائع مهمة أخرى.

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وهذا أقدم تسجيل للأذان في المسجد الحرام

يعود إلى حوالي عام ١٣٠٢هـ هو إحدى الوثائق الصوتية النادرة المحفوظة في مكتبة جامعة لايدن بهولندا تنقلها لكم #دارة_الملك_عبدلعزيز

تأمل الفروقات بين ذلك الأذان قبل مكبرات الصوت والأذان الحالي pic.twitter.com/w6ml9ysOzh — دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) May 17, 2019

وعلق مهتم بتاريخ المسجد الحرام لـ "العربية.نت" على التسجيل، موضحاً أن اختلاف المقام الذي أدى عليه المؤذن عن المقامات الحالية، واللكنة في صوت المؤذن، وعدم تداخل أصوات مؤذنين آخرين مع صوت المؤذن، مع العلم أن الأذان كان يرفع من 7 منارات في وقت واحد، من خلال سبعة مؤذنين، وصعوبة تصعيد جهاز التسجيل - الذي كان ثقيلا دون شك - إلى المنارة، إضافة إلى جودة الصوت ووضوحه، كلها توحي بأن الأذان تمت تأديته للمستشرق بغرض التسجيل في غرفة خاصة، ومن المحتمل أن ذلك تم في مدينة جدة، وليس مكة المكرمة.

وتم الكشف سابقا عن تسجيل آخر لنفس المستشرق بذات العام، يعتبر هو الأقدم لتلاوة قرآنية من المسجد الحرام.