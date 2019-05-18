الدفعة الأولى من المعتمرين القطريين تصل جدة

وصلت الدفعة الأولى من المعتمرين القطريين إلى مطار الملك عبدالعزيز بجدة، ليل الجمعة.

وبلغ عدد أفراد الدفعة الأولى من المعتمرين القطريين 70 شخصا.

وقامت لجنة مختصة، هي لجنة الحالات الإنسانية، بتسهيل إجراءات وصول المعتمرين القطريين فور هبوطهم في مطار الملك عبد العزيز.

"لا تسجيل إلكترونياً"

وكانت حكومة المملكة العربية السعودية رحبت الجمعة بالأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة، معلنة أنه بإمكانهم حجز باقات خدمات العمرة بشكل مباشر عند وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، دون الحاجة إلى التسجيل الإلكتروني قبل وصولهم، وذلك عقب قيام السلطات القطرية بحجب الروابط الإلكترونية، التي خصصتها وزارة الحج والعمرة لاستقبال طلباتهم.

وأوضحت وزارة الحج والعمرة أن هذا الإجراء يأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، باستثناء الأشقاء القطريين من التسجيل الإلكتروني، الذي تم حجبه، وتمكينهم من القدوم إلى المملكة لأداء مناسك العمرة.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن تخصيص الرابط الجديد https://qtumra.haj.gov.sa لاستقبال طلبات القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة.

وقالت إن تخصيص الرابط الجديد يأتي بعد قيام السلطات القطرية بحجب الوصول إلى الرابط السابق: https://qatariu.haj.gov.sa، الذي كان قد تم تخصيصه لاستقبال طلبات المعتمرين القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة.