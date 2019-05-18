العثور على الرضيعة المفقودة بجدة.. وهذا ما قاله والدها

عثر والد الرضيعة المفقودة في أحد مستشفيات جدة عليها، بعد اتصال هاتفي مفاجئ تلقاه، السبت، من مستشفى خاص في جدة يفيد بوجود الطفلة لديهم.

وقال حسين أحمد فارع لـ"العربية.نت"، إنه استلم طفلته من مستشفى آخر يدعى مستشفى هاني رقبان في تمام الساعة الثانية عشرة من ظهر السبت.

وتباشر الجهات الأمنية معرفة ملابسات إعادة الطفلة ووضعها في هذا المستشفى.

وأشار فارع إلى أنه عاش وزوجته ظروفاً عصيبة بعد أن انتحلت امرأة صفة ممرضة وأخذت الرضيعة من والدتها بدعوى عرضها على الطبيب، ثم اختفت في ظروف غامضة.

كما شدد على أنه لا توجد لديه أي عداوات مع أحد، وأن كل ما يشعر به في هذه اللحظة أن الحياة عادت إلى قلبه والطمأنينة عمّت جوارحه.

وكانت وسائل التواصل في السعودية قد ضجت، الجمعة، بخبر خطف رضيعة من أحد المستشفيات في جدة.

وتحت وسم #اختطاف_رضيعة_في_جدة ، غرَّد سعوديون مستنكرين الحادثة التي التقطتها كاميرات المراقبة في المستشفى.

كذلك أفادت وسائل إعلام محلية بمباشرة الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادثة.

وكان عم الطفلة قد أكد أن "الرضيعة نور كانت قد ولدت فجر الخميس 11 رمضان، ووقعت حالة الاختطاف عند الساعة العاشرة ليلاً من نفس اليوم".

وعن تفاصيل الخطف، قال إن امرأة ترتدي زي التمريض دخلت إلى غرفة الأم، مدعيةً أن الطبيب يطلب نور للفحص، إلا أن شقيقة الوالدة شكت بأمرها، فلحقت بها، لتجد عربة الحضانة في ممر المستشفى دون الطفلة، فتم إبلاغ المسؤولين.