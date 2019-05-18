خطف رضيعة من مستشفى في جدة.. والكاميرا ترصد الخاطف

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية، الجمعة، بخبر خطف رضيعة من أحد المستشفيات في جدة. وتحت وسم #اختطاف_رضيعة_في_جدة ، غرَّد سعوديون مستنكرين الحادثة التي التقطها كاميرات المراقبة في المستشفى.

وأفادت وسائل إعلام محلية بمباشرة الأجهزة الأمنية الملاحقة والتحقيق في حادثة الخطف التي نفذتها امرأة، كانت قد ارتدت زي التمريض بداخل المصعد، مُدعيةً أنها ستُسلمها للطبيب للفحص.

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من جهته، أوضح عم الطفلة في حديث لصحيفة سبق أن " الرضيعة نور" كانت قد ولدت فجر الخميس 11 رمضان، ووقعت حالة الاختطاف عند الساعة العاشرة ليلًا من نفس اليوم".

وعن تفاصيل الخطف، قال إن امرأة ترتدي زي التمريض دخلت إلى غرفة الأم، مدعيةً أن الطبيب يطلب نور للفحص، إلا أن شقيقة الوالدة شكت بأمر الممرضة المزعومة، فلحقت بها، لتجد عربة الحضانة في ممر المستشفى دون الطفلة، حينها تم إبلاغ المسؤولين.