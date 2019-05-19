العاهل السعودي يدعو لقمتين في مواجهة اعتداءات الخليج

دعا العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، ليل السبت، إلى عقد قمتين خليجية وعربية طارئتين.

وقالت الخارجية السعودية على "تويتر" إن "العاهل السعودي يدعو لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في 30 مايو، لبحث الاعتداءات الأخيرة في السعودية والإمارات".

وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن العاهل السعودي وجه دعوة إلى "أشقائه قادة دول مجلس التعاون وقادة الدول العربية لعقد قمتين خليجية وعربية طارئتين في مكة المكرمة" في 30 أيار/مايو، لبحث الاعتداءات التي وقعت مؤخرا في منطقة الخليج وتداعياتها على المنطقة.

وتأتي دعوة السعودية لعقد القمتين بالتزامن مع انعقاد القمة الإسلامية، والأخيرة مقررة في 31 مايو/أيار الموافق 26 رمضان، في حين تنعقد القمتان الطارئتان، الخليجية والعربية، قبل الإسلامية بيوم، في 30 مايو/أيار الموافق 25 رمضان. وتستضيف مكة المكرمة القمم الثلاث.

وكشف تقرير صادر عن شركات تأمين نرويجية أن الحرس الثوري الإيراني "على الأرجح" سهل تنفيذ هجمات يوم الأحد الماضي على ناقلات نفط بينها، سفينتان سعوديتان قبالة ساحل إمارة الفجيرة في الإمارات.

وتحقق الإمارات والسعودية والنرويج في الهجمات التي أصابت أيضا سفينة إماراتية وأخرى ترفع علم النرويج.

وخلص تقييم سري صدر هذا الأسبوع عن رابطة التأمين من مخاطر الحرب، والتي يتعامل معها مالكو السفن النرويجية، إلى أن الهجوم نفذته على الأرجح سفينة دفعت بمركبات مسيرة تحت الماء تحمل ما بين 30 و35 كيلوغراما من المتفجرات شديدة التأثير مصممة لتنفجر عند الاصطدام.

ووقعت الهجمات وسط تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في أعقاب قرار واشنطن هذا الشهر محاولة خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر وتعزيز وجودها العسكري في الخليج ردا على ما اعتبرته تهديدات إيرانية.

كما ذكرت محطة "NBC NEWS"، الأميركية، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين أميركيين، أن تقييما أميركيا كشف أنه "من المرجح جدًا" أن تكون إيران وراء الهجمات التي طالت 4 سفن (سعوديتان وواحدة إماراتية وأخرى نرويجية) قبالة ميناء الفجيرة الإماراتي.

ونقلت "إن بي سي نيوز" الأميركية عن أحد المسؤولين على دراية بنتائج التحقيقات أن الولايات المتحدة لديها أدلة، بما في ذلك صور للأضرار وأدلة جنائية، تربط إيران أو وكلاءها بهجمات الأحد الماضي. وقال المسؤولون إن السفن الأربع قصفت بما يعتقد أنها عبوات ناسفة.

وإلى جانب الهجمات التي استهدف الناقلات الأحد، حمّلت المملكة العربية السعودية المسؤولية الكاملة لإيران والميليشيات الحوثية المدعومة منها في هجوم الثلاثاء الماضي على منشآت المملكة النفطية، وذلك في رسالة وجهتها إلى مجلس الأمن الدولي، سلمها مندوبها الدائم عبدالله المعلمي.

وجاء في الرسالة أن الميليشيات استخدمت 7 طائرات دون طيار في الهجوم.

والثلاثاء الماضي، أعلن المتحدث الأمني لرئاسة أمن الدولة في السعودية وقوع استهداف محدود لمحطتي الضخ البتروليتين التابعتين لشركة أرامكو بمنطقة الرياض.