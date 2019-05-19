المطر يتساقط على زوار المسجد الحرام وسط أجواء إيمانية

تساقطت زخات المطر الخفيف، السبت، على زوار المسجد الحرام وسط أجواء مفعمة بالإيمان والروحانية والطمأنينة.

وقام قاصدو الحرم المكي الشريف باستغلال لحظة تساقط الأمطار برفع أكف الضراعة لله - عز وجل - وتحري الإجابة مع نزول المطر في مشهد روحاني مفعم بالإيمان.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن المعتمرين وزوار المسجد الحرام تسابقوا إلى توثيق تلك المشاهد، كما بذلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، جهودًا كبيرة في عملية إزالة بقايا مياه الأمطار وتطهير وتطييب المسجد الحرام وساحاته، حيث وفرت أكثر من 2000 عامل وعاملة نظافة يتواجدون على مدار الساعة، ويعملون على 4 فترات.

وجرت عملية تنظيف المسجد الحرام بدون أي إعاقة لزوار البيت الحرام، فيما استغرقت عملية نظافة صحن المطاف 30 دقيقة فقط، وتمت بطريقة فنية عالية وفائقة وسط كثافة بشرية عالية.

وشهدت عملية التنظيف والتعقيم استخدام 30 سيارة كهربائية مخصصة، و67 آلة و400 لتر من المياه لتطهير صحن المطاف، بمعدل عبوة ماء شرْب متوسطة واحدة للتعامل مع كل 12متراً مربعاً من صحن المطاف، الذي تبلغ مساحته قرابة 5000 متر مربع، مع استعمال مواد نظافة عضوية آمنة وغير مضرة بالإنسان، وصديقة للبيئة، وليس لها ضرر على مرتادي بيت الله الحرام.