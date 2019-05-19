تفاصيل العثور على جثة ستيني وزوجته جرفتهما سيول الطائف

نجح أفراد الدفاع المدني بمحافظة الطائف في العثور على جثة ستيني وزوجته جرفتهما السيول بالقرب من وادي (أيان)، جنوب الطائف.

وقال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف العقيد ناصر الشريف، إنه ورد بلاغ لمركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة مكة المكرمة في الرابعة و46 دقيقة فجر أمس يفيد بفقدان رجل وزوجته نتيجة انجرافهما في سيل بوادي ( عورش) جنوب محافظة الطائف.

وباشرت فرق البحث والإنقاذ من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة الطائف وإدارة الدفاع المدني بمحافظة ميسان جهودها، مشيرًا إلى أنه عثر عليهما متوفين بالقرب من وادي (أيان) ونقلت الإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف التعازي لأقارب المتوفين.

في حين أشارت القصة إلى أن مواطنا وزوجته تجاوزا الستين من العمر، كانا بالمركبة التي تنقلهما من نوع "دبّاب"، وبعد أن تناولا وجبة إفطار رمضان يوم الجمعة، في منزلهما في وادي (العيلة) جنوب الطائف، وعند نزولهما من أعلى الوادي في طريقهما للطائف اعترضهما سيل منقول من أعلى الوادي، ما أدى لانجراف المركبة بهما على مسافة تصل لنحو 200 متر.

وكانت فرق إنقاذ وآليات الدفاع المدني، مع عدد من ذوي وأقارب المفقودين، وبعض الفرق التطوعية، قد بدأت البحث عنهما منذ إعلان فقدانهما، وظلت الجهود متواصلة رغم وعورة الطرق، وكذلك صعوبة البحث في الظلام.

وعثر أحد المشاركين في البحث على جثتي المفقودين والمسافة بينهما نحو خمسة أمتار، فيما كانت مركبتهما تبعد عنهما مسافة بعيدة.

واستطاع الشخص الذي عثر عليهما الصعود من أسفل الوادي وهو يحمل الجثتين، لينقلهما إلى الهلال الأحمر ثم إلى مستشفى (السحن) العام ببني سعد.