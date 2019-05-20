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السعودية.. اعتراض صواريخ حوثية باتجاه الطائف وجدة

المصدر: دبي - قناة العربية
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اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية، فجر الاثنين، صاروخين باليستيين، الأول فوق مدينة الطائف، والآخر فوق مدينة جدة، وفق شهود عيان.

وتمكنت الدفاعات الجوية السعودية، بحسب الفيديوهات المتداولة، من تدمير الصاروخين الباليستيين.

ويُنتظر أن تصدر السلطات السعودية بياناً رسمياً في وقت لاحق.

وللميليشيات الحوثية محاولات عدة لاستهداف مكة المكرمة، كان آخرها في تموز/يوليو 2017.

وبحسب مراسل "العربية" و"الحدث"، فقد تم تدمير الصاروخ الباليستي على بعد مسافة 60 كلم من مكة. وأضاف أن شظايا الصاروخ سقطت في وادي جليل.

يذكر أن إجمالي عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقتها الميليشيات على السعودية ودمرتها قوات الدفاع الجوي حتى يوم اليوم 227 صاروخاً باليستياً.

خارطة تقريبية لسقوط شظايا الصاروخ الذي دمر من قبل قوات الدفاع الجوي خارطة تقريبية لسقوط شظايا الصاروخ الذي دمر من قبل قوات الدفاع الجوي

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