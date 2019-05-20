شرطة مكة تكشف هوية خمسينية خطفت الرضيعة من المستشفى

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرّمة الرائد، محمد الغامدي، بأنه وبالإشارة إلى ما تم تداوله عن تعرض طفلة حديثة الولادة للخطف من أحد المستشفيات الخاصة بمحافظة جدة، بتاريخ ١٤٤٠/٩/١١هـ، فقد أسفرت المتابعة الأمنية للقضية وإجراءات البحث والتحري وجمع الاستدلالات، عن تحديد هوية المتهمة بجريمة خطف الطفلة، وهي مواطنة في العقد الخامس من العمر، والقبض عليها وإيقافها واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها.

وشددت شرطة منطقة مكة المكرمة على أنها تعلن ذلك، لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.