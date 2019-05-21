بالصور.. هكذا تخدم سعوديات زوّار بيت الله الحرام

تقدم 530 فتاة سعودية خدماتهن التطوعية لزوار ومعتمري بيت الله الحرام، خلال شهر رمضان المبارك، حين أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة بإدارة نشاط الطالبات خلال موسم صيف إجازتي 4 النادي الموسمي التطوعي (بادر بنات)، وذلك بهدف تقديم الخدمات وفق مسارات تطوعية، لخدمة زوار ومعتمري بيت الله الحرام.





قائدة النادي الموسمي التطوعي نجاة الحربي، قالت: "قدم النادي حتى اليوم أكثر من 21650 ساعة تطوعية تقدمها 530 طالبة متطوعة، تضمنت مسار سقيا ورفادة للمعتمرين بعدد 2200 ساعة تطوعية، وخدمات دعم المركز الصحي بالهجلة بالمنطقة المركزية، ما يعادل 1800 ساعة تطوعية، كما تضمنت برامج تطوعية رائدة لدعم قوى الأمن بعدد 2000 ساعة تطوعية في ساحات الحرام الداخلية والخارجية، كما أكملت الخدمات ببرامج إفطار صائم لتوزيع نحو 3855 وجبة إفطار.

وأضافت: "حقق النادي الموسمي بادر بنات، خدمات تطوعية بالمركز في استقبال وضيافة معتمري بيت الله الحرام بنحو 1800 ساعة تطوعية".

وتعد هذه الأعمال التطوعية نتاج توجيهات رائدة وداعمة من قبل مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة محمد بن مهدي الحارثي، في تأصيل دور العمل التطوعي في نفوس طالبات التعليم العام، وتسخير كل الإمكانيات المتاحة لتحقيق رؤية المملكة 2030 في العمل التطوعي.