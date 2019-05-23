السعودية تطلق مسابقتين لرفع الأذان وتلاوة القرآن بجوائز 12 مليون ريال

أطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، الأربعاء، مسابقتي أجمل تلاوة للقرآن الكريم وأجمل الأصوات في رفع الأذان، إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء العالم بمجموع جوائز يبلغ 12 مليون ريال سعودي (3.2 مليون دولار)، وذلك ضمن استراتيجية الهيئة التي أعلنها يناير الماضي.

وتهدف مسابقة القرآن الكريم إلى اكتشاف ونشر أجمل التلاوات للقرآن الكريم من جميع أنحاء العالم، والتي تميزت بحسن الصوت واستشعار المعاني والتأثير على المستمع، وذلك لإلهام الناشئة للإقبال على كتاب الله الكريم والتعلق به والتثقف من علومه والالتزام به. كما سيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة بقيمة خمسة ملايين ريال، فيما سيحصل الفائز بالمركز الثاني على مبلغ مليوني ريال، والمركز الثالث على مبلغ مليون ريال، بينما سيحصل الفائز بالمركز الرابع على نصف مليون ريال سعودي، نقلا عن صحيفة "الشرق الأوسط".

في حين تسعى مسابقة رفع الأذان التي تعد الأولى من نوعها في التاريخ، إلى الارتقاء والاحتفاء بجمال صوت الأذان وعذوبته، كما تحفز المتسابقين لنيل شرف رفع الأذان في الحرم النبوي الشريف بالمدينة المنورة، والفوز بجائزة قيمتها مليوني ريال للمركز الأول، فيما سيحصل الفائز بالمركز الثاني مليون ريال والمركز الثالث نصف مليون ريال، أما المركز الرابع فسيحصل على ربع مليون ريال سعودي.



ويمكن التسجيل في المسابقتين والحصول على مزيد من المعلومات والتفاصيل وشروط الاشتراك من خلال الدخول على الرابط التالي: https://quranathanawards.com.