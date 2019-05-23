دفاعات السعودية تعترض طائرة مسيرة للحوثيين فوق نجران

أكد بيان للسفارة السعودية بالعاصمة الأميركية، واشنطن، الأربعاء، أن الدفاعات السعودية اعترضت طائرة مسيرة تابعة للحوثيين فوق محافظة نجران.

وأفاد البيان أن الدفاعات الجوية بمحافظة نجران عند حدود المملكة الجنوبية مع اليمن اعترضت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون المتحالفون مع إيران".

وكان تلفزيون "المسيرة" التابع للحوثيين أعلن في وقت سابق عن شن هجوم بطائرة مسيرة على مطار نجران، مستهدفا حظائر تحوي طائرتين.

ولم ترد تقارير عن خسائر مادية أو بشرية من جراء محاولة الهجوم على نجران.

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محاولة استهداف مرفق مدني

ولم يكشف بيان السفارة السعودية في واشنطن توقيت الهجوم المشار إليه في أجواء نجران. وكان المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أعلن الثلاثاء، أن الميليشيات الحوثية الإرهابية قامت بمحاولة استهداف أحد المرافق الحيوية في مدينة نجران، والذي يستخدمه المدنيون من مواطنين ومقيمين، بطائرة بدون طيار تحمل متفجرات.

وأضاف المالكي أن الميليشيات المدعومة من إيران تواصل تنفيذ الأعمال الإرهابية التي تمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن الإقليمي والدولي، من خلال استهدافها للأعيان المدنية والمرافق المدنية، وكذلك المدنيين من مواطنين ومقيمين من جميع الجنسيات.

وتعرضت محطتان نفطيتان تابعتان لشركة أرامكو في منطقة المدينة، الأسبوع الماضي، لهجوم بسبع طائرات مسيرة.

وجاءت الهجمات بعد يومين من استهداف 4 سفن بمتفجرات قبالة ساحل الفجيرة الإماراتي، بينهما سفينتان سعوديتان.