مقتل "خال" القصبي.. الصدمة في هذه الحلقة!

أوضح الفنان السعودي، ناصر القصبي، أنه "لم يكن أحد يتخيل أن العمل قد يجسد شخصية جهيمان، والتي عليها تعتيم إعلامي كبير، ولكن لكل مرحلة توجهها، ولذلك تقبل الناس اليوم حادثة الحرم".

وحمل مشهد مقتل الخال "أبو يعيش" الكثير من المشاهد المؤثرة التي ظهرت على ملامح "خالد" الذي يقوم به ناصر القصبي.

وشارك المصور سامي الرويسان بعددٍ من الصور لمسلسل "العاصوف"، والذي يتابعه شريحة كبيرة من المشاهدين، حيث جذبت أحداث اقتحام الحرم اهتمام الكثيرين، ممن لم يكونوا يعلمون عن تفاصيل القصة، خاصة أنها حدثت قبل 40 عاماً.

وفي مشهد القبض على "خالد" وخاله "أبو يعيش"، صدم الجمهور من مقتل "أبو يعيش" على يد جماعة جهيمان بالحرم، وقال رواد التواصل الاجتماعي، إنهم كانوا يتوقعون أن تكتمل قصته، ويحكي لهم بعد عودته أنه من حرر الحرم، إلا أن القصة صدمتهم بمقتله بالحلقة 17.

في حين علق الفنان القصي عبر حسابه في "تويتر"، بقوله: "أقرأ التعليقات التي تخص العاصوف وأجد معلومة مغلوطة، تتداول بكثرة حتى لدى الصحافة الفنية والوسط الثقافي، وهي أن العاصوف مأخوذ من رواية بيوت من تراب للمرحوم عبدالرحمن الوابلي، والصحيح لا يوجد رواية أصلاً، وفكرة العمل جاءت للمسلسل نفسه، الذي كان اسمه بيوت من تراب وغيرناه إلى العاصوف".