هكذا أنقذ سعودي طفلاً جرفه السيل في نجران

خاطر شاب سعودي بحياته لإنقاذ طفل جرفته السيول في نجران (جنوب السعودية) بعد موجة أمطار غزيرة شهدتها المنطقة، حيث سقط الطفل وسط مجرى عارم من الماء ينتهي بشلال خطير في حي دحضه.

الشاب زبعان الصقور تحدث لـ"العربية.نت" عن تفاصيل إنقاذه للطفل عصر أمس الخميس، قائلاً: "كنت في جولة بجوار السيل الذي اخترق المدينة، وسمعت صوت طفل يصرخ بعد أن جرفه السيل الذي يصب في منطقة خطيرة قد تؤدي لوفاته، فحاولت الإمساك به بصعوبة بسبب قوة المياه وانتشلته، ونجحت، وكان الطفل بصحة جيدة. ولم أستطع إرجاعه إلى أهله لخطورة المنطقة في ذلك الوقت. وبعد الإفطار معي والاطمئنان عليه، قمت بتسليمه لأهله الذين لم يتوقفوا عن الدعاء لي، مما يدعوني للفخر".

وأظهر مقطع فيديو الطفل راكان الذي كان قد جرفه السيل في مدينة نجران، وهو يطمئن المتابعين ويؤكد سلامته. وقال الطفل: "أنا الحمد لله بخير، بفضل الله ثم بفضل زبعان بن علي الصقور"، مقدماً نصيحة للأطفال بالابتعاد عن مجرى السيول.

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وكان الدفاع المدني في نجران قد أعلن، الخميس، عن إخلاء 3 عوائل بحي دحضة، وعائلة مكونة من 9 أشخاص بحي الأثايبة إثر دخول مياه الأمطار لمنازلهم.

وأكد الدفاع المدني عبر حسابه على "تويتر" أنه أخرج 3 أشخاص احتجزوا بوادي عرقان، و15 شخصا احتجزوا داخل مركباتهم وسط السيول، نتيجة الأمطار التي هطلت على المنطقة، مشيراً إلى أن جميعهم بصحة جيدة.

وتسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على منطقة نجران في تدفق السيول، واحتجاز عدد من المواطنين وانجراف سيارات، في حين طالب المغردون بتكريم الشاب زبعان الصقور نظير بطولته في إنقاذ الطفل.