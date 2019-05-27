الداخلية السعودية: لم يبدأ العمل بعد بلائحة الذوق العام

أكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية، ليل الأحد، عدم صحة ما يتم تداوله عن بدء العمل بلائحة المحافظة على الذوق العام الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 444 في 1440/8/4هـ .

وأوضح المصدر أنه لم يتم العمل باللائحة حتى تاريخه، وأن الإجراءات المتعلقة بتنفيذ لائحة المحافظة على الذوق العام ما زالت تحت الدراسة مع الجهات المعنية، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

وذكر أنه سوف يتم الإعلان عن موعد التطبيق في وقت لاحق بعد الانتهاء من تحديد إجراءات تنفيذ قرار المجلس.

موضوع يهمك نبهت النيابة العامة في السعودية على الواجبات التي تنص عليها لائحة المحافظة على الذوق العام تجاه مرتادي الأماكن العامة... النيابة السعودية: غرامات مالية لمخالفي الذوق العام السعودية

وتحظر لائحة المحافظة على الذوق العام التي أقرها مجلس الوزراء المخالفات المتصلة بالسلوكيات الخادشة أو الألفاظ المسيئة أو المظهر العام، وتؤكد على احترام القيم والعادات والتقاليد في الأماكن العامة.

وتهدف اللائحة إلى الحد من مظاهر الإساءة للذوق العام في الطرق والمرافق ووسائل الاتصال، ودعم الجهود التي تستهدف حماية وتعزيز الذوق العام في المجتمع، وربط مخالفات الذوق العام بنظام واضح يدعم الوقاية من كل ما يخدش الرأي العام من مظاهر.

ومن أبرز المخالفات التي تضمنتها اللائحة، منع ارتداء لباس غير محتشم أو يحمل صوراً أو عبارات تسيء للذوق العام، وحظر الكتابة أو الرسم على الجدران ما لم يكن مرخصاً لذلك، ومنع التلفظ بأي قول أو إصدار أي فعل في الأماكن العامة قد يؤدي للإضرار بالمتواجدين أو إخافتهم وتعريضهم للخطر.

وتفرض اللائحة غرامات على المخالفين تصل إلى 5 آلاف ريال وتضاعف في حال تكرار المخالفة.