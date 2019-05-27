الملك سلمان وولي العهد السعودي يستقبلان ولي عهد دبي

استقبل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر الصفا بمكة المكرمة، قبل مغرب الأحد، الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد إمارة دبي بدولة الإمارات والوفد المرافق له.

ونقل ولي عهد دبي تحيات وتقدير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات ونائبه لخادم الحرمين الشريفين، الذي حمله تحياته وتقديره لهما.

كما التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، في جدة، الأحد، ولي عهد دبي.

وفي بداية اللقاء، نقل ولي عهد دبي للأمير محمد بن سلمان تحيات وتقدير رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فيما حمله تحياته وتقديره لهما.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية التاريخية المتينة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، والفرص الواعدة لتطوير التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

كما استقبل خادم الحرمين الشريفين، رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق بن علي الغانم، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

واستقبل خادم الحرمين الشريفين أيضا أصحاب الفضيلة العلماء، والرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد العزيز السديس، وأئمة ومؤذني المسجد الحرام، الذين قدموا للسلام عليه.

وأيضا استقبل خادم الحرمين الشريفين، وزير الحج والعمرة، الدكتور محمد بن صالح بنتن، ووكلاء الوزارة ورؤساء المؤسسات الأهلية لأرباب الطوافة والأدلاء والوكلاء والزمازمة والنقابة العامة للسيارات الذين قدموا للسلام عليه.