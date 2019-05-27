خادم الحرمين يصرف مكافأة لمنسوبي ديوان المراقبة العامة

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على صرف مكافأة تشجيعية مقدارها ثمانية عشر مليونا وسبع مئة وسبعة وأربعون ألفا وأربع مئة وسبعة وستون ريالاً، لـ627 من منسوبي ديوان المراقبة العامة، وذلك لتميزهم المهني في تنفيذ مهامهم وأعمالهم الرقابية خلال العام المالي 1439 / 1440هـ.

التميز الذي نتج عنه الكشف عن صرف مبالغ من قبل بعض الجهات المشمولة برقابة الديوان دون سند نظامي، أو عدم متابعة تحصيل بعض الإيرادات المستحقة للخزينة العامة للدولة، أو تفويت بعض الحقوق بما يخالف مقتضى الأنظمة والتعليمات، أو تصحيح بعض المعالجات المحاسبية والحيازات المالية.

وقد بلغ مجموع ما تم الكشف عنه خلال العام المالي المذكور نحو سبعة عشر ملياراً وثلاث مئة وثمانية وعشرين مليون ريال.

دعم قوي للنتائج الإيجابية

وتأتي هذه الموافقة على صرف مكافأة تشجيعية لمنسوبي ديوان المراقبة العامة وفقاً لنص المادة (السادسة والعشرين) من نظام الديوان الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 9) وتاريخ 11 / 2 / 1391 هـ التي تقضي بأن"لرئيس الديوان بناءً على اقتراح منه وموافقة رئيس مجلس الوزراء، صرف مكافأة تشجيعية لموظفي الديوان، الذين يؤدي اجتهادهم إلى توفير مبالغ ضخمة للخزينة العامة أو إنقاذ كمية كبيرة من أموال الدولة من خطر مُحقق".

كما أن هذه الموافقة تمثل دعماً قوياً للنتائج الإيجابية التي يحققها الديوان في الأنشطة الرقابية المتعددة التي يمارسها وفقاً لاختصاصاته النظامية في مجالات المراجعة المالية والرقابة على الأداء، وتأكيداً لأهمية ما يؤديه من أدوار في الرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها.

وبهذه المناسبة رفع رئيس ديوان المراقبة العامة حسام بن عبدالمحسن العنقري باسمه ونيابة عن منسوبي الديوان كافة، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على صرف هذه المكافأة التشجيعية.