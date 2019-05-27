شاهد.. إنقاذ طفلة علقت بين جدارين جنوب السعودية

تمكن الدفاع المدني بمحافظة فيفاء، التابعة لمنطقة جازان جنوب السعودية، فجر السبت، من إخراج طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، احتجزت بين جدارين بمنزل عائلتها.

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وأوضح الدفاع المدني أنّ الطفلة تعرضت لإصابة طفيفة، وتم نقلها عن طريق الهلال الأحمر لتلقي العلاج بأحد المستشفيات.

وكانت غرفة العمليات بالدفاع المدني، قد تلقت فجر السبت بلاغاً عن وجود طفلة في موقع وعر داخل منزل أهلها في "حقو فيفاء".

وأظهرت الصور التي نشرها الحساب الرسمي للدفاع المدني، لحظات كسر الحائط لاستخراج الطفلة، وأول صورة بعد خروجها بحالة جيدة.

يشار إلى أنه وفي وقت قياسي، استطاع الدفاع المدني إخراج الطفلة البالغة من العمر ثلاث سنوات، في الوقت الذي تلقت فيه الطفلة الخدمات الإسعافية في الموقع عن طريق الهلال الأحمر.