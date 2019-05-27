شاهد صور الأطفال في الحرم المكي.. زهور البراءة والأمان

رصدت عدسات مصوري "رئاسة الحرمين" صوراً للأطفال مع ذويهم في رحاب البيت العتيق، وهم ينعمون بالراحة والأمان والأجواء الروحانية.

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وتتعدد صور الأطفال في الحرم المكي الشريف خلال أيام شهر الخير ولياليه، وتختلف مواقفها وظروفها، إلا أنها توحدت شكلاً ومضموناً، واتسمت بالروحانية والأمان.

وتولي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وأمن الحرم، والكشافة، والأجهزة الحكومية العاملة بمنطقة الحرم المكي الشريف عناية كبيرة بالأطفال، خاصة خلال موسم رمضان الذي يشهد توافد عائلات مع أطفالها لتأدية العمرة، وتحدث خلاله حالات ضياع أطفال من ذويهم، مما يجعل الأجهزة العاملة على أتم الاستعداد لمثل تلك الحالات المتكررة.