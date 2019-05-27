شرطة مكة المكرمة تعتقل عصابة سلب وابتزاز

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد بن عبدالوهاب الغامدي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، أسفرت عن القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 متهمين من الجنسية السورية بالعقدين الثالث والرابع من العمر.

وأشار إلى توافر الأدلة على تورط المتهمين بارتكاب عدد من جرائم استدراج المقيمين وسلبهم واحتجازهم تحت تهديد السلاح، وتصويرهم في أوضاع مخلة وابتزازهم، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحق المتهمين أقروا بارتكاب 5 جرائم سلب واحتجاز وابتزاز بمحافظة جدة. وجرى إيقافهم ومباشرة الإجراءات النظامية بحقهم.

وشددت منطقة مكة المكرمة على حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.