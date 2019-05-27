هذه تفاصيل الحالة الصحية للفنان السعودي خالد سامي

أكد شقيق الفنان السعودي خالد سامي أن صحته في تحسن، بحسب ما أبلغه عندما تواصل معه فجر الأحد. وقال أحمد الدسيماني: "الحمد والشكر لله على سلامة أخي خالد حمد الدسيماني (خالد سامي)، دخل المستشفى قبل أمس والآن أرسل لي أنه أحسن بفضل الله، أسأل الله ألا يحرمه من بركة هذه الليلة الفاضلة، ودعوة محبي الخير للناس، وخاصة أخي أبو تركي صاحب القلب الأبيض الذي لا يحمل للآخرين إلا الخير".

وكانت صورة تم تداولها مساء أمس في مواقع التواصل الاجتماعي للفنان القدير على السرير الأبيض في أحد مستشفيات جدة بعد تعرضه لأزمة صحية، وأكدت حينها زوجة الفنان لـ"العربية.نت" أنه لا يزال في العناية المركزة، وطلبت الدعاء له بالشفاء، كما أفادت أن وضعه الصحي الحالي لا يسمح بنقله إلى مكان آخر.

يذكر أن الفنان خالد سامي صاحب تجربة درامية عريضة على مستوى الإنتاج والتمثيل، وهو من أوائل الفنانين الذين أوصلوا الأعمال السعودية إلى المشاهد العربي، كما أخذ بيد عدد من نجوم الوسط الفني، خاصة في مرحلة الثمانينات، وكانت له إسهامات بارزة.