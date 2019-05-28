تويتر يغلق آلاف الحسابات المزيفة التابعة لقطر

أغلق "تويتر" آلاف الحسابات القطرية التي تعمل بشكل آلي، وصعدت حسابات قطرية من حدة انتقادها لـ"تويتر" بعد أن أغلقت المنصة نحو 8 آلاف حساب، اتضح أنها تعمل ضمن لجان إلكترونية منظمة يديرها مطبخ واحد. وفق ما ذكرت "عكاظ".

ولوحت حسابات تحمل أسماء قطرية بـ"المقاطعة" كورقة ضغط على أحد أشهر مواقع التواصل الاجتماعي يوم الأحد لمدة 24 ساعة.

ونقلت "عكاظ" عن الخبير التقني عبدالله علي قوله إن إغلاق عدد كبير من الحسابات الوهمية القطرية إلى حملة "تويتر" للقضاء على الحملات الموجهة التي عادة ما تستخدم "بوتات الإنترنت"، لافتا إلى أن "خلايا عزمي بدأت بالتساقط منذ أن أزيح ستار (المواربة) خلف الأسماء المستعارة، بيد أن إغلاق تويتر لعدد كبير منهم كان بمثابة ضربة موجعة.

وأقر مغرد يحمل اسماً قطرياً بإغلاق "تويتر" 3 حسابات كان يديرها لمهاجمة الإماراتيين، فيما رفض مواطن قطري مقاطعة "تويتر"، معتبراً أنه لا يغلق إلا الحسابات المسيئة.

وتتخذ الخلايا القطرية استراتيجية الانتشار وإغراق الهاشتاغات، في محاولة لتوجيه الرأي العام، وتكرار الرسائل والأفكار المراد إيصالها عبر آلاف الحسابات بطرق مختلفة وفي أحيان كثيرة متطابقة.

وذكر حساب وهمي قطري، يحمل اسم امرأة: "إن الحسابات الوطنية التي تدافع عن الوطن أغلقتها إدارة تويتر، سنقاطعهم".