لوحات إرشادية أمنية وأخرى مرورية لقمم مكة الثلاث

أوضح مساعد قائد قوات أمن العمرة العميد أحمد بن سعد الاحمدي، أن #قمم_مكة_المكرمة_الثلاث لها رسائل توجيهية ذات طابع أمني ومروري، وأيضا عدد من اللوحات الإرشادية والتوجيهية تساعد قائدي المركبات وعابري الطرق إلى مكة المكرمة.

وأبان المساعد أنه "تم تجهيز عدد من اللوحات خاصة بالقمم تحمل مضامين توجيهية، تبين الطرق التي يمنع الدخول بها، وكذلك البدائل المتاحة، إضافة إلى عدد من اللوحات التي تبرز أهمية التعاون مع رجال الأمن، لإنجاح مهامهم الأمنية خلال انعقاد القمم في هذا الوقت، والذي يشهد المسجد الحرام فيه كثافة من الزوار والمعتمرين".

وطالب الأحمدي الجميع، خاصة لمن سبق لهم أداء العمرة، بإفساح المجال للمسلمين القادمين من خارج المملكة لأداء العمرة لأول مرة، وقال: "إننا نعول على إخواننا في مكة المكرمة، وهم كذلك دائماً خير سند في تفهم إغلاق عدد من الطرق أو تحويلها إلى طرق أخرى، والاعتماد على النقل العام خلال فترات الإغلاق المحددة من 23-27 من رمضان".

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وأبان أن مكة كلها حرم، ومن المناسب لإخواننا في مكة المكرمة التوجه للمساجد القريبة لأداء الصلوات، وهذا نوع من التعاون على البر والتقوى، وإيثار يتسم به إخواننا في العاصمة المقدسة.