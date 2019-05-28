مكة عاصمة الاجتماعات البشرية منذ فجر التاريخ

مكة المكرمة، اسم تعددت مسمياته، فهي أم القرى، وبكة، ويصح تسميتها بالكعبة أو البيت الحرام والبيت العتيق، فجميع تلك المسميات على مكة مهوى أفئدة الناس، ومحط أنظارهم، وأحد أكثر المدن على وجه الأرض تسمية وأقدمية.

فمن بين حزمة تلك المسميات، فهي لدى المسلمين أقدس بقعة على وجه الأرض، وأكثر المدن ذكراً في القرآن، لما لمكة من قدسية، حتى أصبح التوجه نحوها في أي بقعة كنت في الأرض، وهي المكان الذي يعرف اتجاهه المسلمون في أي جزء من العالم.

و"بكة" اسم ورد في القرآن الكريم، وكذلك البيت العتيق، والبلد الأمين، فلا مدينة مثل مكة، ولا مكان يوازيها، حيث شهدت تاريخاً حافلاً منذ أن وضع إبراهيم القواعد من الكعبة قبل 5 آلاف عام، وابنه الرضيع في وادٍ غير ذي زرع لتصبح مهوى أفئدة البشرية.

تطور مكة

عاشت مكة تطورا واسعا وملحوظا، منذ أول قدوم لها، كما وثقه القرآن الكريم، وعاشت في ظل دعوة إبراهيم عليه السلام عصوراً متفاوتة، حتى أصبحت موقعاً هاماً في التاريخ البشري، وأحد المواقع التي زارها أنبياء الله جميعهم -على الأرجح- كما أثبتت بذلك الأحاديث النبوية، والآثار التاريخية "ما من نبي إلا وقد حج هذا البيت".

ولا يمر كتاب تاريخ أو بلداني، إلا وكان لمكة ذكر فيه، واهتم جميع المؤرخين والرحالة على مدى التاريخ بمكة، وقد كتب العديد من المستشرقين والرحالة عن مكة والكعبة وما يحيطها من قدسية كبيرة.

مكة في التاريخ السعودي

وصلت مكة لأعلى ذروة النماء والتطور في العهد السعودي، منذ بداية الدولة السعودية الثالثة، حيث اهتم الملك عبدالعزيز بمكة اهتماما كبيرا، وشهدت في عهده تطوراً ملحوظاً، وأكمل من بعده الملوك الاهتمام بمكة، حتى أصبحت إحدى أهم مدن العالم تطوراً وبناءً، وشهدت في كل فترة زمنية توسعات هائلة للمسجد الحرام، وما يحيطه من خدمات للمعتمرين والحجاج، وأصبح اللقب لملك السعودية يحمل خدمة الحرمين الشريفين، كناية عن الاهتمام الأول لكل من يحكم هذه البلاد.

مكة والتجمع البشري

وتعد مكة من أكثر مدن العالم تجمعاً سنوياً، حيث يجتمع الحجاج لأداء مناسكهم في مواقع مقدسة "عرفات ومنى ومزدلفة" وفي مواقع لا تبعد كثيراً عن البيت الحرام، ويقضي الحاج أياماً معدودات في تلك المواقع، وتصل أعداد الحجاج لأكثر من مليوني حاج، يقيمون في وقت واحد في تلك المواقع.

بالإضافة إلى ما يدخل مكة المكرمة على مدار العام من معتمرين وزوار لبيت الله المعظم، ويقيمون في مكة وفق أنظمة شرعتها السعودية لاستقبال ضيوف الرحمن من مختلف العالم.