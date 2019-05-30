"حقائق في دقائق".. صواريخ ودرون حوثية استهدفت المملكة

في معرض أقيم الأربعاء على أرض مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، تم عرض عدد من الصواريخ والطائرات من دون طيار والقوارب المسيرة وغيرها من المعدات والقاذفات التي استهدفت المملكة من ميليشيات الحوثي وتثبت بالأدلة تورط النظام الإيراني في هذه الأفعال الإرهابية، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويعرض معرض "حقائق في دقائق" عددا من الصواريخ التي استهدفت المملكة وهي صاروخ باليستي إيراني نوع "قيام" والذي أطلق على العاصمة الرياض بتاريخ 25 آذار/مارس 2018، وصاروخ باليستي إيراني من نوع "قيام" أطلق على مكة المكرمة عام 2016، وطائرة بدون طيار إيرانية "أبابيل/قاصف"، وطائرة بدون طيار دعم إيراني "راصد"، و"آربي جي" صناعة إيرانية، ومضاد للدروع إيراني نوع "دهلوي"، بالإضافة إلى منظار بصري من صناعة إيرانية، وزورق مفخخ مسير عن بعد "تقنية إيرانية".

وأقيم المعرض الذي نقلت تفاصيله "واس" بتنظيم مشترك من وزارة الدفاع ممثلة بالقوات المشتركة ومركز الاتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية ومركز تنمية وإعمار اليمن، ويتولى الشرح فيه بعدة لغات سفير خادم الحرمين الشريفين الرئيس التنفيذي لمركز تنمية وإعمار اليمن، محمد آل جابر، والمتحدث الرسمي لتحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، ومدير عام مركز الاتصال بوزارة الخارجية، أحمد الطويان.