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ماذا قال مرصد المجمعة عن هلال عيد الفطر؟

المصدر: العربية.نت - مريم الجابر
مجموعة من المترائين للهلال (أرشيفية)
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شدد مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير بأن إقرار بداية الشهر من اختصاص المحكمة العليا، نافياً صحة ما يتم تداوله حول بيان المرصد بشأن ظروف هلال شهر شوال 1440.

كما لفت إلى أنه اعتاد نشر بيان ظروف كل شهر حسب المعطيات العلمية فقط.

وحول ما نشرته عدد من وسائل الإعلام ومنصات التواصل بأن الأربعاء المقبل هو أول أيام عيد الفطر 1440، أشار المرصد إلى أنه أوضح حينها في بيان أن الرؤية يوم الاثنين ستكون صعبة إلى مستحيلة، وأن المعطيات الحسابية تفيد بأن الاقتران المركزي سيحدث الساعة 1:02 ظهراً، والهلال سيغرب بعد الشمس بـ4 دقائق وذلك عند الساعة 6:49 مساءً.

كلمات دالّة

#شهر شوال 1440, #هلال, #مرصد جامعة المجمعة الفلكي, #المحكمة العليا, #عيد الفطر

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