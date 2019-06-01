ولي العهد السعودي يلتقي رئيس حكومة الوفاق الليبية

التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الجمعة، رئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، وذلك على هامش أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في قصر الصفا بمكة المكرمة.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

وحضر الاجتماع من الجانب السعودي، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل الجبير، ورئيس الاستخبارات العامة، خالد الحميدان، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية، أحمد قطان، وكذلك الوفد المرافق لرئيس حكومة الوفاق.