معلومات جديدة حول اختفاء الطيار السعودي في الفلبين

بعد أن نشرت "العربية.نت" قصة اختفاء الطيار السعودي عبدالله الشريف في الفلبين، أثناء رحلة طيران تدريبية، ومن خلالها أوضح شقيقه عبدالمجيد القصة كاملة، وتحدث السفير السعودي الدكتور عبدالله البصيري عن القضية، في الوقت الذي تصدر وسم #اختفاء_الطيار_عبدالله_الشريف على منصات التواصل الاجتماعي، أكد عم الطيار أنه "بعد أن تم مسح الجزيرة التي كانت تحلق حولها الطائرة، والبحث عن طريق السونار داخل البحر بمساحة إجمالية بلغت 21 كلم، عبر فريق عمليات، والحصول على معدات البحث داخل البحر من القوارب وجهاز السونار وبفريق متخصص للبحث عن أي آثار لحطام الطائرة، وبعد عملية البحث لأيام، تأكدنا بعدم وجود أي حطام أو دلائل تبين تعرض الطائرة لحادث أو حطام كما أشيع، وهذا ما أكده التقنيون والمختصون بعد عمليات البحث".

وقال عم الطيار لـ"العربية.نت" إن "منطقة البحث الجوية شملت جميع الاحتمالات التي قد تكون الطائرة توجهت إليها، وعادة في رحلات التدريب يتم تعبئة الوقود للطائرة بنصف الكمية. وقبل الرحلة التي اختفت بها الطائرة، أصر المدرب على تعبئه الطائرة بحمولة كاملة"، لافتاً إلى أن "اختفاء الطائرة بعد آخر تواصل مع البرج لا يكون إلا بفعل فاعل".

وفيما يخص جوال الطيار الذي كان قد استقبل مكالمة، أشار إلى أن "جواله ما زال يستقبل اتصالات حتى يوم أمس، ومنها بعض الاتصالات يكون فتح للخط دون الحديث، وأيضاً جوال المدرب يستقبل اتصالات (فقط رنين)، حتى يوم أمس. كل الدلائل حالياً تشير لتعرض الطائرة للاختطاف، وأصبحت قضية جنائية، وقائد الطائرة المدرب الفلبيني هو المشتبه الأول، وتم تكوين فريق عمليات بدعم من الحكومة الفلبينية لمسح جوي لأحد الجبال وأيضاً لقرية الكابتن ومناطق قريبة من البرج، والذي سيوصلنا من خلاله لأقرب حقيقة خلال الفترة القادمة".