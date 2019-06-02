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وفاة شقيقين في الصحراء أحدهما كان يبحث عن أخيه المفقود

المصدر: الأحساء - إبراهيم الحسين
فرق جمعية غوث للتوعية والإنقاذ
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توفي مواطن سعودي في صحراء الربع الخالي، وهو يبحث عن أخيه المفقود، حيث تم العثور على جثتيهما متوفيين في براري العضيلية شرق السعودية صباح اليوم الاحد في موقعين مختلفين.

وأعلنت فرق جمعية غوث للتوعية والإنقاذ اليوم، عن العثور على جثّة مواطن مفقود في صحراء العضيلية بالأحساء، حيث كان قد خرج للبحث عن شقيقه المفقود والذي عُثر عليه كذلك وقد فارق الحياة.

وأوضحت في بيان أن فرق الإنقاذ في الجمعية انطلقت الساعة الرابعة فجر اليوم للبحث عن مفقود العضيلية الثاني، الذي فقد أثناء بحثه عن شقيقه المفقود والذي عثر عليه أيضا متوفياً من قِبل ذويه.

ونشرت الجمعية صوراً لعملية البحث والإنقاذ التي نفذتها حتى تم العثور على المفقودين بعد أن فارقوا الحياة.

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#صحراء العضيلية بالأحساء, #الربع الخالي, #مواطن سعودي

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