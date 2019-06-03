السعودية.. ثبوت هلال شهر شوال وعيد الفطر الثلاثاء

أعلن الديوان الملكي السعودي، الاثنين، أن يوم غد هو أول أيام عيد الفطر المبارك. جاء ذلك بعد أن أعلنت المحكمة العليا بالسعودية، في وقت سابق الاثنين، ثبوت هلال شهر شوال، وعليه فإن اليوم الاثنين هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وغداً الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر.

كما أعلنت كل من الإمارات والكويت والبحرين وقطر أن الثلاثاء هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر السعيد.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل قناة "العربية" بورود أنباء عن تعذر رؤية هلال شوال في حوطة سدير بالسعودية، فيما تحدثت أنباء أخرى عن رؤيته في منطقة تمير.

وجاء في بيان الديوان الملكي:

"الحمد لله وحده والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد عقدت المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ للنظر فيما يردها من المحاكم والمراصد حول ترائي هلال شهر شوال لهذا العام 1440هـ، وبعد الاطلاع على ما وردها والنظر فيه فإذا أنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر شوال هذه الليلة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)، متفق عليه، ولثبوت ذلك لدى المحكمة العليا فإنها تقرر: أن يوم غدٍ الثلاثاء 1 / 10 / 1440هـ حسب تقويم أم القرى - الموافق 4 / 6 / 2019م هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام 1440هـ.

والمحكمة العليا إذ تهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية، والمقيمين بها من المسلمين، وجميع الأمة الإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك، لتسأل الله العلي القدير أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم، وجميع أعمالهم الصالحة، وأن يجمع شملهم، ويوحد كلمتهم، ويصلح ذات بينهم، ويرد كيد أعدائهم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على بلادنا المباركة وجميع الأمة الإٍسلامية في عز ونصر وتمكين، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين".

وكانت لجان الترائي في المملكة العربية السعودية بدأت تحري هلال شهر شوال، الاثنين، استجابة للدعوة التي وجهتها المحكمة العليا لكافة المهتمين بتحري رؤية هلال الشهر، مساء اليوم الاثنين، التاسع والعشرين من شهر رمضان الجاري من العام 1440هـ.

وجاء في بيان المحكمة أنها تدعو عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري هلال شهر شوال، داعية من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه لتسجيل شهادته.

وجاء في نص إعلان المحكمة: "الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فإن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الاثنين التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440 هـ" .

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وأضاف البيان: "ترجو المحكمة العليا ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.. وتأمل المحكمة ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدي لعموم المسلمين".