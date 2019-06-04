المالكي: إجلاء العامل بالسفينة الإيرانية "مبادرة إنسانية"

أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن إجلاء أحد أفراد السفينة الإيرانية المشبوهة "سافيز" المتواجدة في البحر الأحمر إلى المستشفى العسكري في مدينة جازان إثر تعرضه لطارئ صحي "مبادرة إنسانية"، مؤكداً أن التحالف لا يريد "إيصال أي رسالة" من هذا الإجلاء.

وفي مقابلة مع قناة "العربية"، أكد المالكي أن السفير الإيراني في جنيف تقدم بطلب لسفير السعودية في الأمم المتحدة لهذا الغرض، مضيفاً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف كانت قد بدأت عملية الاستجابة فور وصول البلاغ من مركز تنسيق البحث والإنقاذ في جدة الذي كان قد تلقى بلاغاً من مركز البحث والإنقاذ السعودي بالهيئة العامة للطيران المدني إثر ورود طلب استغاثة من السفينة سافيز لوجود أحد المصابين على متنها بحالة صحية سيئة جداً.

وشدد المالكي على أنها "لفتة وبادرة إنسانية". وأوضح أن جهود التحالف لا تقتصر على حفظ الأمن والاستقرار في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب، حيث كانت للتحالف جهود سابقة في مجال الإنقاذ حين تعرضت إحدى السفن التي تحمل علم بنما منذ شهرين لحريق وتم إنقاذ طاقمها بالكامل.

وشرح أن سفينة "سافيز" الإيرانية هي سفينة عسكرية مسجّلة تحت غطاء مدني وتجاري، مضيفاً أن لهذه السفينة قدرات عسكرية تهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وقد أضرّت بمصالح الشعب اليمني. وتابع المالكي: "لكن هذا لا يتعارض مع مبادئ ديننا الحنيف ومع المبادئ الأخلاقية والإنسانية والأعراف الدولية".

وأضاف أن السفينة الإيرانية موجودة بطاقمها في البحر الأحمر منذ عام 2016، وقد ورد نداء الاستغاثة اليوم بعد سقوط أحد أفراد الطاقم داخل السفينة. وأضاف أن عملية الاستجابة الفورية بدأت في الصبح الباكر، حيث وجّه التحالف إحدى سفنه القريبة من السفينة الإيرانية، وصعد أفراد الطاقم الطبي للتحالف إلى سافيز وقيّموا الحالة الطبية وقدموا الرعاية الصحية الأولية للمصاب الذي كان في حالة صحية سيئة جداً. وتم إخلاء المصاب عبر إحدى طائرات التحالف العمودية إلى المستشفى العسكري في مدينة جازان.

وأكد المالكي أن السعودية ستتعامل بشكل إنساني مع المصاب، مذكّراً بأن التحالف استجاب للاستغاثة حتى قبل ورود الطلب من السفير الإيراني في جنيف وذلك احتراماً للقيم الإسلامية والإنسانية وللأعراف الدولية. وتابع: "هذا واجب إنساني من قبل قيادة القوات المشتركة للتحالف وبتوجيهات عليا من القيادة في السعودية. وهذا ليس بغريب على القيادة السعودية والتحالف بالقيام بالواجبات الإنسانية".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن، الثلاثاء، إخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية "سافيز" المشبوهة المتواجدة بجنوب البحر الأحمر إلى المستشفى العسكري بجازان، بسبب تعرضه لطارئ صحي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن، تركي المالكي، أن "مركز تنسيق البحث والإنقاذ في جدة (JMRCC)، تلقى بلاغاً من مركز البحث والإنقاذ السعودي بالهيئة العامة للطيران المدني (GACA) والمتضمن استقبالهم نداء استغاثة لإخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية "سافيز" Savis والتي تقع شمال غربي ميناء الحديدة بمسافة 95 ميلاً بحرياً باتجاه 292 درجة، نتيجة تعرضه لإصابة بالغة وتدهور حالته الصحية على متن السفينة".

موضوع يهمك أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الثلاثاء، إخلاء أحد أفراد طاقم السفينة الإيرانية "سافيز" المشبوهة المتواجدة بجنوب... بعد استغاثة.. التحالف يخلي عاملا بالسفينة الإيرانية المشبوهة السعودية

وأوضح العقيد المالكي أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف قامت بالاستجابة الفورية لنداء الاستغاثة فور تلقي البلاغ، وقامت بتنفيذ عملية الإخلاء الطبي الجوي، بواسطة إحدى طائرات الإخلاء الطبي العمودية التابعة لقيادة القوات المشتركة للتحالف للمصاب من أفراد طاقم السفينة الإيرانية "سافيز" من على ظهر السفينة في عرض البحر إلى المستشفى العسكري بجازان".

وبيّن العقيد المالكي أن "عملية الإخلاء قد بدأت بتوجيه إحدى سفن التحالف البحرية القريبة من موقع السفينة الإيرانية "سافيز"، وتقديم المساعدة الطبية الأولية اللازمة للمصاب من قبل الفريق الطبي من التحالف، حيث تبيّنت إصابتُه البالغة وسوءُ حالته الصحية، وبعد استكمال كافة الترتيبات اللازمة تم إخلاء ونقل المصاب (إيراني الجنسية) إلى المستشفى العسكري بجازان في تمام الساعة 18:35 مساءً".

وأضاف العقيد المالكي أن "المملكة العربية السعودية قد تلقت طلباً رسمياً من السفير الإيراني ببعثة إيران الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف عبر البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف لطلب المساعدة التي كانت قد انطلقت فور تلقي بلاغ الاستغاثة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم المساعدة اللازمة".

وأكد العقيد المالكي أن "هذا الإجراء يأتي بتوجيه من القيادة الرشيدة، وانطلاقاً من الدور الإنساني للمملكة العربية السعودية كعادتها في مثل هذه الحالات، وقد تعاملت قيادة القوات المشتركة للتحالف مع الموقف، بحسب ما يمليه علينا ديننا الإسلامي الحنيف والقيم الإنسانية وكذلك الأعراف الدولية، رغم ما تمثله هذه السفينة المشبوهة من تهديد بجنوب البحر الأحمر، وما تقوم به من أعمال عدائية ضد قوات التحالف وضد مصالح الشعب اليمني، وتهديدها المستمر لطرق المواصلات البحرية والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر".