جازان.. ولي العهد السعودي في زيارة للجنود المرابطين

قام الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الثلاثاء، بزيارة معايدة لقطاع جازان في المنطقة الجنوبية.

وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله، الأمير محمد بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة جازان، والفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز قائد القوات المشتركة وكبار قادة وضباط المنطقة الجنوبية.

ونقل ولي العهد لضباط وأفراد المنطقة الجنوبية، تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتهانيه لهم بحلول عيد الفطر المبارك، مؤكداً اعتزازه وتقديره بالدور البطولي الذي يقومون به في حماية أرض الوطن ومقدساته، وسعادته بزيارتهم ومشاركتهم فرحة العيد.

رافق ولي العهد خلال الزيارة، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب وزير الدفاع.

وتداول عدد من الجنود مقاطع فيديو وصوراً لزيارة ولي العهد وكلمته التي ألقاها أثناء الزيارة.