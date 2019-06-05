السعودية تدين الهجوم الإرهابي في طرابلس اللبنانية

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي وقع في طرابلس اللبنانية واستهدف مراكز تابعة للجيش ولقوى الأمن الداخلي في مدينة طرابلس وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب اللبناني، متمنياً للجرحى سرعة الشفاء.

وأكد المصدر على موقف السعودية الرافض للتطرف والعنف والإرهاب ولكل ما من شأنه تقويض الأمن والاستقرار.

وشهدت مدينة طرابلس (شمال لبنان) ليل الاثنين- الثلاثاء هجوما على مواقع أمنية انتهى بتفجير المنفذ نفسه بحزام ناسف كان يرتديه، بعد مقتل عنصرين من الجيش اللبناني واثنين من الأمن الداخلي.

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يذكر أن مدينة طرابلس، ثاني أكبر المدن اللبنانية، تحولت بين العامين 2012 و2013 إلى مسرح لمواجهات عنيفة متكررة بين منطقتي باب التبانة وجبل محسن ذات الغالبية العلوية، قبل أن ينتشر الجيش اللبناني هناك في تشرين الأول/أكتوبر 2014.

وشهد لبنان قبل أكثر من عامين تفجيرات عدة بسيارات مفخخة تبنى تنظيم داعش عدداً منها.

وفي صيف العام 2017، خرج عناصر من داعش وجبهة النصرة سابقاً من منطقة جبلية (جرود عرسال) كانوا يتحصنون فيها عند الحدود مع سوريا إثر عمليات عسكرية.

ومنذ أكثر من عامين، يطغى الاستقرار الأمني على لبنان باستثناء حوادث نادرة تطال في معظم الأحيان عناصر الجيش والقوى الأمنية.

وتلقي الأجهزة الأمنية في لبنان القبض بشكل دوري على أشخاص مرتبطين بتنظيم داعش أو متهمين بالتواصل معه والتخطيط لتنفيذ اعتداءات يطال عدد منها نقاطاً للجيش.