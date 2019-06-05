قطان: السعودية ستقف مع السودان حتى يستعيد استقراره

قال وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية، أحمد عبدالعزيز قطان، إن "قيادة السعودية وشعبها وقفوا وسيقفون مع السودان حتى يستعيد أمنه واستقراره. ودعا السودانيين بمختلف مكوناتهم إلى تغليب منطق الحكمة والحوار وتقديم مصلحة السودان على كل اعتبار".

وأكد قطان أهمية استئناف الحوار بين مختلف القوى السودانية، معرباً عن أمله أن يصل السودانيون عبر الحوار إلى ما يجمع كلمتهم، "ويلم شملهم ليقفوا صفاً واحداً في وجه كل من لا يريد خيراً بالسودان".

موضوع يهمك قال نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) في تصريح لـ"الحدث": إن "الانتخابات المقبلة... الانتقالي السوداني: الانتخابات ستكون نزيهة.. وبدون المؤتمر السودان

وأكد الوزير السعودي أن "استقرار السودان وأمنه هو غايتنا. ولن يسمح الشعب السوداني.. ونحن معه بإذن الله.. بدخول السودان إلى أتون الفوضى والاضطراب والحرب الأهلية التي لا ينتفع منها سوى قوى الإرهاب والتطرف والدمار".

وقدم وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الإفريقية التعازي للشعب السوداني، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين في الأحداث الأخيرة.