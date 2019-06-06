سي أن أن: السعودية تبني سرا برنامجا للصواريخ الباليستية

كشفت محطة "سي أن أن" الأميركية عما وصفته بأنه مشروع سعودي يجري بناؤه وسط الصحراء. وقالت إن المملكة العربية السعودية تعمل على تطوير برنامج سري للصواريخ الباليستية بالتعاون مع الصين.

وأضافت أنه بحوزتها ثلاثة مصادر مختلفة بينت أن السعودية وصلت إلى مرحلة متقدمة في تطوير البنية التحتية لإنتاج الصواريخ والتقنية الخاصة بها.

موضوع يهمك قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن المملكة والصين يعتزمان التعاون في مشروعات للطاقة النووية عقب مناقشات بين البلدين... السعودية توقع اتفاقات تعاون مع الصين في الطاقة النووية اقتصاد

وقالت "سي أن أن"، إن الحكومة الأميركية حصلت على معلومات استخباراتية تؤكد المشروع الباليستي السري السعودي، إلا أن إدارة الرئيس دونالد ترمب أخفته عن الكونغرس، وفق ما أوردت "سي أن أن".

وفي الوقت الذي لم تعلق السفارة السعودية في واشنطن على النبأ، أصدرت وزارة الخارجية الصينية بيانا قالت فيه إن الدولتين شريكتان استراتيجيتان في كافة المجالات، بما في ذلك مجال الأسلحة، إلا أن هذا التعاون لا ينتهك أي قوانين دولية.