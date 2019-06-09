هذا ما يجذب الناس في العيد إلى "عيون السيح"

‏شهدت العيون المائية الواقعة في غرب مدينة السيح، جنوب شرق الرياض، حضوراً كثيفاً خلال إجازة عيد الفطر المبارك من المواطنين والمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي.

‏وجهّزت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مرافق عيون السيح لاستقبال الزوار خلال إجازة العيد، وذلك ضمن برامجها الصيفية، ومن ضمنها تجهيز وصيانة المواقع والمباني التاريخية والسياحية في مدن ومراكز وقرى الخرج.

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واستمع الزوّار لشرح مفصل من المرشدين السياحيين حول تاريخ عيون السيح، التي أولاها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود كثيراً من الاهتمام، بوصفها ثروة يجب الاستفادة منها، وكان من ثمارها إنشاء مشروع الخرج الزراعي التاريخي في شرق مدينة السيح، ليكون بذلك أول مشروع زراعي متكامل يقام في المملكة العربية السعودية آنذاك.



معالم السيح

من أهم معالم السيح قصر الملك عبدالعزيز، وهو بناء تاريخي شهد أحداثا بارزة في تاريخ المملكة، وقد تم بناؤه عام 1938م، وبرج مياه الخرج، الذي يعتبر واحداً من أبرز أبراج المياه في الشرق الأوسط، حيث يتميز بتصميم فريد من نوعه، ويصل ارتفاعه إلى 105 أمتار، ويقع أيضا داخل المدينة متنزه المشتل، وهو من أقدم المتنزهات في المملكة العربية السعودية، حيث كان مقصداً للزوار من مناطق المملكة للاستمتاع به طوال أكثر من خمسين عاما.

التسمية

"السيح" اسم تحمله مناطق كثيرة في المملكة العربية السعودية، وهي تتفق جميعا في سبب التسمية، غالبا يكون "السيح" وصفا لمناطق فيضان السيول عندما تمتلئ الأودية، إلا أن "عيون السيح" أخذت اسمها من عيونها التي كانت منذ زمن طويل تتميّز بمياهها الباردة خلال فصل الصيف والدافئة خلال الشتاء، بعد أن كانت مياهها تفيض وتسيح على وجه الأرض بكميات كبيرة، خصوصاً في الأودية التي تخترق أحياء وسط المدينة، وهو ما أكسب المدينة هذا الاسم.