صور.. بلقيس تفاجئ الجمهور في جازان بهذه الأغنية

استقبل جمهور جازان الفنانة بلقيس في حفلها الغنائي بعقد من الفل الجازاني، كنوع من الاحتفاء والمحبة، في واحدة من أنجح حفلات الفنانة "بلقيس" والتي احتضنها مركز الأمير سلطان الحضاري، وكان عنوانها الأبرز المشاعر المتبادلة بينها وبين الجمهور.

ذكاء الفنانة "بلقيس" كان واضحاً في اختياراتها للأغاني، حتى فاجأت الحضور بأغنية من التراث الجازاني للفنان صالح خيري، وكتبها محمد عطيف بعنوان "اشتقت للديرة"، والتي تفاعل معها المسرح، كما غنت لهم رائعة فنان العرب الشهيرة "مثل صبيا".

في حين أن الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد، كانت بحجم الموعد وساهمت في إنجاح الليلة الطربية.

إلى ذلك، وفور انتهاء الحفلة، قالت عبر حسابها الرسمي: "‏ما تتخيلون حجم سعادتي بهذا الحفل الكبير اللي جمع كل الأطياف والفئات العمرية، أود أن أتوجه بالشكر لمعالي تركي آل الشيخ وأخي العزيز والصديق ‎عبدالله مخارش، على جهودهما الكبيرة وتواصلهما والدعم الدائم الراقي والرائع والتسهيلات والاتصالات والمتابعة لكل صغيرة وكبيرة".

كما أن الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، شارك الفنانة بلقيس بث لقطات من بعض الأغنيات، التي قدمتها وتصدر الترند في السعودية.