السعودية تشارك في دورة الاتحاد الدولي للاتصالات 2019

شاركت السعودية بوفد يرأسه محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس في دورة مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات 2019، الذي بدأ أعماله أمس الاثنين في مدينة جنيف، وذلك بحضور السفير والمندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل.

وتعد دورة المجلس للعام 2019 هي الأولى للدول الأعضاء التي تم انتخابها في مؤتمر المندوبين المفوضين أواخر العام 2018، حيث تستمر أعمال دورة المجلس حتى 17 شوال 1440هـ الموافق 20 يونيو 2019.

وضمن المشاركة؛ ألقى الدكتور الرويس كلمة عبر فيها عن اعتزاز السعودية بمشاركتها في هذه الدورة من المجلس، مؤكدًا على استمرار التزام المملكة في دعمها للاتحاد بما يكفل قيامه بالمهام التي من شأنها خدمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على المستوى الدولي.



ويناقش مجلس الاتحاد الدولي للاتصالات الذي يضم 48 دولة منتخبة من ضمنها السعودية، وذلك من أصل 193 دولة عضو في الاتحاد في اجتماعه عدداً من الموضوعات ذات الصلة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وتتضمن دورة المجلس جلسات عامة وجلسات اللجان الفرعية تناقش فيها الدول الأعضاء في المجلس، بنودًا دائمة تشمل تقرير الأمين العام للاتحاد، ومدى التقدم في تنفيذ الخطة التشغيلية للاتحاد، وأعمال فرق عمل المجلس، وتقارير المسؤولين المنتخبين في الاتحاد لإدارة قطاع الراديو وقطاع التقييس وقطاع التنمية، بالإضافة إلى مناقشة الوثائق والمقترحات المقدمة من الدول الأعضاء.



وتعد المملكة من أهم الدول الأعضاء في مجلس الاتحاد نتيجة لجهودها الداعمة للاتحاد، وتسخير إمكانياتها وخبراتها البشرية المتخصصة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لدعم أنشطته، فضلاً عن مساهمتها مواصلة العمل مع المجتمع الدولي لتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، والمملكة عضو في الاتحاد منذ العام 1949، وتحتفظ بعضويتها في مجلس الاتحاد منذ العام 1965 حيث تم إعادة ترشيحها في كل الدورات الانتخابية منذ ذلك التاريخ، كما أنها تلعب دورًا فاعلًا في دعم أنشطة الاتحاد، والتعاون مع المجتمع الدولي لتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ومساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد وبخاصة في الدول النامية، لتتمكن من الاستفادة من مستجدات التقنية وتنظيم القطاع.