بينهما 14عاماً.. وفاة سعودي بنفس طريقة والده تصدم جازان

توفي شاب سعودي إثر انقلاب سيارته جراء حادث سير، يوم الأحد، بالقرب من موقع الحادث الذي توفي فيه والده قبل 14 عاما، حيث لقي الأب وابنه المصير ذاته، في موقعين متقاربين على الطريق الرابط بين أبو عريش والعارضة، في قصة أحزنت أهالي منطقة جازان.

ويعمل الشاب محمد قاسم دوشي (28 عاما)، الذي ذهب ضحية الحادث، في قطاع حرس الحدود بالخشل، ويعيل أسرته المكونة من والدته واثنين من أشقائه وأربع من شقيقاته.

وتعليقاً على تلك الفاجعة، أوضح خاله حسن عقيلي لـ"العربية.نت"، أن الحادث وقع نتيجة انحراف المركبة بعد هطول الأمطار الغزيرة.

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وقال: "الحزن يخيم على الأسرة، بعد أن تجددت ذكريات وفاة والدهم على الطريق نفسه، والذي عُرف بمنعطفاته الخطيرة، وكثرة مرور الشاحنات وناقلات الأحجار".

إصابة حرجة.. ووفاة

من جهته، قال الناطق الإعلامي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بجازان، بيشي الصرخي: "إن غرفة العمليات تلقت، مساء الأحد، عند الساعة الثالثة والربع، بلاغًا عن حادث بالقرب من النقطة الأمنية لمدخل محافظة العارضة، وعلى الفور تم توجيه فرقة إسعافية إلى موقع الحادث، وعند وصولها وجدت إصابة واحدة في الموقع، وكان وضعها الصحي حرجًا نتيجة الحادث، وتم عمل الخدمة الإسعافية للمصاب، ونقله إلى مستشفى أبو عريش لتلقي العلاج قبل أن يفارق الحياة".