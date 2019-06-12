أمير الكويت يدين استهداف مطار أبها.. "عمل إرهابي آثم"

بعث أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، برقية إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عبّر فيها عن "استنكار الكويت الشديد لاستهداف مطار أبها الدولي في المملكة العربية السعودية الشقيقة بمقذوف والذي أسفر عن إصابة عدد من المسافرين من مختلف الجنسيات وإلحاق أضرار بصالة المطار".

وأعرب أمير الكويت عن "إدانة دولة الكويت لهذا العمل الإرهابي الآثم الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة الأمن والاستقرار في البلد الشقيق والذي يتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية، مؤكداً "وقوف الكويت مع المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة الإرهاب وحفظ أمنها".

كما جدد موقف دولة الكويت الرافض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره.

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وكانت وزارة الخارجية الكويتية قد أعربت عن "إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للاعتداء الإجرامي الآثم الذي تعرض له مطار أبها في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأدى إلى إصابة عدد من الأبرياء".

وأوضحت الوزارة أن "هذا الاعتداء الآثم الذي يستهدف أمن المملكة وأمان شعبها الشقيق يمثل تصعيداً خطيراً وتقويضاً للجهود المبذولة للوصول إلى حل سياسي".

كما أكدت "وقوف دولة الكويت التام إلى جانب الأشقاء في المملكة وتأييدها ومساندتها لها في كل ما تتخذه من إجراءات لصيانة أمنها واستقرارها".

واختتمت الوزارة تصريحها بالإعراب عن تمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.