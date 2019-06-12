شاهد جبال جنوب السعودية مكسوة بغابات خضراء

مازالت رسومات الجمال، والمناظر الخلابة التي رسمتها الألوان الخضراء في تمازج مع جبال "رجال ألمع" جنوب غرب السعودية، في لوح ةجمالية، تكسوها الطبيعة، ومشاهد تأسر الزوار والمشاهدين.

من تلك المواقع، تراكض بين جبالها عدد من المصورين في تسابق لخطف تلك الجماليات وتوثيقها عبر مشاهد فيديو وأخرى صور ضوئية، بعد موجة الأمطار التي هطلت على منطقة عسير. ولعل المصور رشود الحارثي، أحد عشاق المنطقة عبر احترافية تصويره لتلك المواقع جنوب السعودية، أكد لـ"العربية.نت" أنه دائماً ما يبحث عن مواقع لتصويرها، يتوافر فيها التميز في مخرجات التصوير، وإظهار الجماليات ومكامن القوة الضوئية، عبر استخدامه تقنية التصوير الجوي بواسطة طائرة "درون".

يقول الحارثي: "إن رجال ألمع تحظى بطبيعة وأرياف خلابة، مُنحت جمالاً ربانياً، عبر مناظر الجبال الشامخة التي اكتست بحلة خضراء من الأشجار والغابات دائمة الخضرة".

يُذكر أن رجال ألمع تقع على مسافة 45 كلم غرب مدينة أبها بمنطقة عسير، وهي منطقة جبلية يحدّها من الشرق مركز السودة، ومن الشمال محافظة محايل عسير، ومن الجنوب محافظة الدرب، ومن الغرب مدينة قنا وعرف عن السكان في رجال ألمع بالزراعة مثل الذرة والدخن والبن وأنواع من الفواكه والخضراوات وأشجار متنوعة تكسو المنطقة، واهتمامهم بتربية المواشي ورعاية الثروة الحيوانية واستخراج فوائدها.