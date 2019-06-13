الفالح: سنتخذ كل الإجراءات لحماية المياه الإقليمية

شجب وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، مساء الخميس، الاعتداء على ناقلتي النفط في خليج عمان، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد الفالح أن الاعتداء "استهدف تهديد حرية الملاحة البحرية وأمن الإمدادات للمستهلكين في كافة أنحاء العالم".

وشدد على أن السعودية "ستتخذ الإجراءات لحماية موانئها ومياهها الإقليمية"، داعياً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لحماية الملاحة البحرية الدولية.

وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية إن "السعودية تتابع بقلق بالغ أنباء الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له ناقلتان في خليج عمان، إحداهما محملة بميثانول من مدينة الجبيل".

وأضاف أن "المملكة تشجب هذه الأعمال الإرهابية، خصوصاً على خلفية الهجوم المماثل الذي وقع الشهر الماضي واستهدف سفناً سعودية قرب سواحل دولة الإمارات".

موضوع يهمك أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم الخميس، أن "التصرفات الإيرانية تشكل تطورا غير مسبوق"، مضيفاً أن "الأعمال... بومبيو: إيران وراء الهجوم على ناقلتي النفط بخليج عُمان أميركا

وقد أكد أن "المملكة ستتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة لحماية موانئها ومياهها الإقليمية"، داعيًا "المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لحماية الملاحة البحرية الدولية".

كما أكد الفالح أن "وزارة الطاقة وشركة أرامكو السعودية قد رفعت درجة الجاهزية للتعامل مع مثل هذه الأعمال العدائية والإرهابية"، مجدِّداً التزام المملكة بتوفير إمدادات موثوقة من النفط إلى الأسواق العالمية.

وأكد على "إدانة المملكة لجميع الأعمال العدائية والإرهابية التي من شأنها تهديد حرية الملاحة، وأمن الإمدادات وسلامة البيئة"، ودعا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤوليته المشتركة واتخاذ إجراءات حازمة لتأمين حركة النقل في الممرات المائية في المنطقة تحسباً للتداعيات الخطيرة لمثل تلك الحوادث على أسواق الطاقة، وما تشكله من خطر على الاقتصاد العالمي.