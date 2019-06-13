مسؤول يمني: الحوثيون قتلوا آلاف اليمنيين واستهدفوا السعودية

قال مستشار وزير الدفاع اليمني، العقيد ركن يحيى أبو حاتم، في حديث لـ"العربية.نت"، إن "الحوثيين لا يستهدفون المطارات فقط، بل يستهدفون البنية التحتية والسياحية للمملكة، هم جماعة إرهابية لا تفرق بين مستشفى أو مطار أو مسجد أو مدرسة أو سكن".

وأوضح أبو حاتم أن "استهداف الميليشيات الحوثية للمطارات بالمملكة، بسبب أن المطارات ليست أهدافا عسكرية، ونسبة الحماية لها والدفاعات الجوية لها ضعيفة مقارنة بالمطارات والقواعد العسكرية، وبطبيعة الحال فإن أي مطار مدني في العالم محمي ضمن القوانين الدولية ويمنع استهدافه، لكننا نتوقع من الجماعات الإرهابية كل شيء، ولذلك يسعى الحوثيون لاستهداف المواقع التي تسبب إرباكا، ومنها مصادر الطاقة، لبث نوع من الرعب لدى المواطن والمقيم بالسعودية".

أكثر من 5-6 آلاف مقذوف

وأشار إلى أن "الحوثي جماعة إرهابية، وهناك أكثر من 5-6 آلاف مقذوف تم إطلاقها على مواقع مدنية سكنية داخل السعودية، كما قتلت الآلاف من أبناء الشعب اليمني، وهدمت المنازل على رؤوس ساكنيها وفجرت المساجد".

وأضاف: "باعتقادي أن التركيز على العمل الاستخباراتي لاستهداف قيادات الجماعات الحوثية، هو أنسب رد، إضافة لتحريك جبهة الحديدة وتحرير هذه المنطقة التي يدخل من موانئها الثلاثة الصواريخ الباليستية والمجنحة والطائرات المسيرة والألغام، وكل ما يطيل أمد الحرب داخل اليمن، ويستهدف دول الجوار، وعلى رأسها السعودية والملاحة الدولية".

طراز الصاروخ

وعن ماهية الصاروخ الذي استهدف مطار أبها قال أبو حاتم: "أثار إعلان الحوثيين استخدام صاروخ من طراز كروز مجنح لضرب مطار أبها الدولي جنوب السعودية، تساؤلات بشأن طراز الصاروخ ومداه وقدرته التدميرية. وبالعودة إلى أنواع الصواريخ التي أطلقها الحوثي خلال السنوات الماضية، خاصة من طراز كروز، يظهر أن الصاروخ المستخدم هو من نوع "كي إتش 55"، والذي سبق أن أطلقه على مناطق سكنية في المملكة. وعلى ما يبدو فإن الحوثيين يمتلكون النسخة المعدلة من الصاروخ، الذي بدأ إنتاجه في الاتحاد السوفييتي عام 1984، وامتلكته إيران لاحقاً، وصنعت عدداً منه وأطلقت عليه اسم سومار. كذلك حصلت إيران على 12 صاروخاً من هذا الطراز عام 2001 من أوكرانيا".

وكان المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، قد أعلن أنه عند الساعة (02:21) من صباح الأربعاء، سقط مقذوف معادٍ "حوثي" بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وقال المالكي إن سقوط المقذوف أدى إلى إصابة 26 شخصاً مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة.