منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الحوثي على مطار أبها

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لإطلاق ميليشيات الحوثي لمقذوف معادٍ على مطار أبها الدولي، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين الأبرياء، من بينهم نساء وأطفال.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن هذا النهج العدائي والإجرامي لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، والاستمرار في إطلاق المقذوفات على المملكة، إنما يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة العربية السعودية والمنطقة، وتنفيذاً لمخططات تآمرية ضد المملكة والمواطنين والمقيمين على أراضيها.

وجدد الأمين العام دعم المنظمة وتضامنها التام مع المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبًا في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ومواجهة قوى الظلام والإرهاب، مشيرا إلى أن الذين خططوا لهذا العمل الإرهابي ودعموه إنما ينفذون مخططا يائسا يسعى إلى الإخلال بالأمن في المملكة والمنطقة برمتها.