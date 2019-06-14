السعودية تمنع العمل تحت أشعة الشمس في هذه الساعات

في ظل ارتفاع درجات الحرارة على عدد من مدن السعودية، أقرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حظر العمل تحت أشعة الشمس، ابتداء من يوم غد السبت الخامس عشر من شهر يونيو وحتى الخامس عشر من شهر سبتمبر.

وحددت ساعات الحظر من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 3 مساءً، وذلك في إطار حرص الوزارة على سلامة وصحة العاملين وتجنيبهم ما قد يسببه العمل في هذا الفترة من التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وما قد ينتج عنها من تأثيرات سلبية على الصحة، مثل التعرض لضربة الشمس أو الإجهاد الحراري.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، إن القرار الوزاري رقم 3337 وتاريخ 15/7/1435هـ، ينص على "أنه لا يجوز تشغيل العامل في الأعمال المكشوفة تحت أشعة الشمس من الساعة الثانية عشرة ظهراً إلى الساعة الثالثة مساءً خلال الفترة الواقعة بين اليوم الخامس عشر من شهر يونيو إلى نهاية اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام ميلادي".

وأضاف: "أن القرار يستثني العمال الذين يعملون في شركات النفط والغاز، وكذلك عمال الصيانة للحالات الطارئة، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من أضرار أشعة الشمس".

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن القرار يستثني عدداً من المحافظات في بعض مناطق المملكة، نظراً لاختلاف درجات الحرارة، حيث تنخفض في بعض المحافظات إلى مستويات لا تتطلب حظر العمل في الساعات المشار إليها، وسيتم تنسيق فروع الوزارة مع إمارات المناطق وتحديد مدى الحاجة لتطبيق القرار في تلك المناطق والمحافظات التابعة لها، حسب الظروف المناخية ودرجات الحرارة السائدة في المنطقة خلال فترة الحظر.