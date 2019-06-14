الصين وماليزيا تدينان الهجوم الإرهابي على مطار أبها

أدانت الصين اليوم، الهجوم الإرهابي الذي قامت به ميليشات الحوثي على مطار أبها الدولي، وأسفر عن وقوع إصابات بين مدنيين من جنسيات مختلفة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جينغ شوانغ، خلال المؤتمر الصحافي اليومي بمقر الوزارة: "إن الصين تدين الهجوم الذي استهدف منشآت مدنية".

فيما أدانت السلطات الماليزية الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار مدينة أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، من قبل ميليشيا الحوثي، واصفة إياه بأنه غير مقبول ويمثل خرقاً لكل القوانين الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية الماليزية في بيان مساء أمس، أن الهجوم الذي أسفر عن إصابة 26 مدنياً يؤثر على السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط.