فنان العرب من بريدة: من حسن حظي احتفل بعيد ميلادي معكم

في ليلة سجلها تاريخ الأغنية السعودية، لتتغنى مدينة بريدة بالقصيم يوم أمس، بحفل جمع فنان العرب محمد عبده والفنان خالد عبدالرحمن، في الحفلة الأولى التي تحتضنها المنطقة بعد أن غابت عن خارطة الحفلات الفنية منذ عودتها، وذلك ضمن موسم "حفلات السعودية" بدعم الهيئة العامة للترفيه، والتي شهدت حضور آلاف العوائل والشباب، حضروا منذ وقت مبكر لموقع الحفل على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بالقصيم.

ففي الوهلة الأولى من صعود الفنان محمد العرب على منصة المسرح، ضج موقع الحفل بالتصفيق والترحيب الحار، ليلوح فنان العرب بيده في ابتسامة عميقة، ليقول: "لم أكن أعرف بأني سأحتفل بعيد ميلادي بينكم الليلة، وهذا من حسن حظي، بين ديرة المجد والمرجلة، تحية خاصة لكم من أخي عبدالعزيز السناني وأهديها لكم".

وحين احتفاء الجمهور بعيد ميلاد أبو نورة السبعين، غنى أغنية "ليل القصيم"، أعقبها العديد من الأغاني الشهيرة له ومنها "جرح العيون، الحبيب الغالي، أنا وخلي، أرسل سلامي، البراقع، رسول أشواقي"، كما لبى رغبة الجمهور الذي طلب منه أغنية "مذهلة، بنت النور، المعازيم"، وختم الأمسية بأغنية "يا مستجيب للداعي".

خالد عبدالرحمن يغني.. والجمهور يردد

في حين بدأت الليلة الطربية بغناء الفنان خالد عبدالرحمن عدداً من الأغنيات، منها "أخلف مع نفسي، ويا عذابي، ومن دلعك" وعدد آخر من أغانيه التي رددها الجمهور معه، في الوقت الذي تفاعل فيه الجمهور مع أغنية "مخاوي الليل" بترديد الأغنية، فيما كان لأغنية "تقوى الهجر" التي أداها على العود، نكهة خاصة خلال الحفل.





في حين تتواصل إطلالات نجوم الغناء الخليجي والعربي ضمن "حفلات السعودية"، حيث ستحتضن مدينة عرعر في ساحة الدفاع حفلين غنائيين، هما الأولان من نوعهما بوجود نجوم الغناء: عبادي الجوهر، ورابح صقر، وخالد عبد الرحمن وعايض، ويحيي الفنان رابح صقر برفقة الفنان عايض الحفل الغنائي الأول في مدينة عرعر، يوم الخميس المقبل، بينما يحيي الفنانان عبادي الجوهر وخالد الرحمن، يوم الجمعة المقبل، الحفل الغنائي الثاني.